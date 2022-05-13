Fenerbahçe haberleri transfer | Samuel Lino kimdir hangi takımlarda oynadı?
Samuel Lino başarıları kariyeri | Fenerbahçe şampiyonluk özlemine son vermek için şimdiden 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı. Son olarak sarı-lacivertli takımın adı Samuel Lino ile anılmaya başladı. Peki, Samuel Lino kim?
Fenerbahçe teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör konusunda resmi anlaşmanın gelmesinin ardından peş peşe transfer haberlerinin duyulması bekleniyor. Portekiz basınında yer alan haberde Jorge Jesus'un analiz ekibinin Gil Vicente forması giyen Samuel Lino'yu gözünü kestirdiği ve bu ismin sarı-lacivertli kulübe transfer olabileceğini yazdı.
Fenerbahçe haberleri transfer | Samuel Lino kimdir hangi takımlarda oynadı?
Samuel Lino 23 Aralık 1999'da Brezilya'da dünyaya geldi. Sol kanatta görev yapan futbolcu profesyonel kariyerine 2017'de Sao Bernardo'da başladı. 2019'da Portekiz ekibi Gil Vicente'ye transfer olan Samuel Lino burada çıktığı 99 maçta 27 gol attı.