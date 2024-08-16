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Spor Fenerbahçe, Göztepe deplasmanı için hazırlıklarını tamamladı
Spor

Fenerbahçe, Göztepe deplasmanı için hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2024-08-16 15:28:00 -
Fenerbahçe, Göztepe deplasmanı için hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, son antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas idmanlarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe bugün maç için İzmir'e gidecek.
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