Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe - Galatasaray derbi tarihi:
Süper Lig’de 30. hafta karşılaşmalarının heyecanı sürerken bir yandan da Süper Lig 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maç programları da merak ediliyor. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray taraftarı Fenerbahçe - Galatasaray derbi tarihini merak ediyordu. Gelen son dakika haberine göre, Fenerbahçe - Galatasaray derbi tarihi netleşti. Peki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe - Galatasaray derbisi kaçıncı hafta olacak? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? sorusunun cevabı.
Fenerbahçe Süper Lig 30. hafta maçına hazırlanıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Galatasaray bu haftaki maçını Gaziantep FK, ile oynayacak. Kalyon Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklandı. Süper Lig 31. hafta maç programına göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 10 Nisan Pazar günü 20.30'da oynanacak. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması ise 3 Nisan Pazar günü 20.30'da oynanacak.
Süper Lig 31. hafta maç programı
Süper Lig 32. hafta maç programı
Süper Lig 33. hafta maç programı
Süper Lig 33. hafta maç programı
Süper Lig 34. hafta maç programı
Süper Lig 35. hafta maç programı
Süper Lig 36. hafta maç programı
Süper Lig 37. hafta maç programı
Süper Lig 38. hafta maç programı