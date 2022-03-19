Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe - Galatasaray derbi tarihi:

Süper Lig’de 30. hafta karşılaşmalarının heyecanı sürerken bir yandan da Süper Lig 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maç programları da merak ediliyor. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray taraftarı Fenerbahçe - Galatasaray derbi tarihini merak ediyordu. Gelen son dakika haberine göre, Fenerbahçe - Galatasaray derbi tarihi netleşti. Peki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe - Galatasaray derbisi kaçıncı hafta olacak? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? sorusunun cevabı.