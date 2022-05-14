Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman hangi kanalda? Fenerbahçe-Karagümrük muhtemel 11’leri…

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun son iç saha maçında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe puanı kaç?

Ligde üst üste oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, bu süreçte 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan topladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 3. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 5 puan önünde 69 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertli ekip, yarınki maçı kazandığı takdirde sezonu 2. tamamlamayı garantileyecek.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Arda Güler zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ve çalışmalara başlayan Attila Szalai'nin durumuna ise maç saatinde teknik heyet karar verecek.

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 3 oyuncu yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel ve Filip Novak kart görmeleri halinde sezonun son haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Kadıköy'e bu sefer sarı-lacivertli takımın rakibi olarak gelecek. Sarı-lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yapan, ardından teknik heyette de yer alan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarlarının önüne çıkacak.

Fenerbahçe-Karagümrük muhtemel 11’leri…

FENERBAHÇE: Altay, Szalai, Serdar, Novak, Osayi-Samuel, Gustavo, Zajc, Sosa, Rossi, İrfan, Burak, Serdar

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Luckassen, Balkovec, Salih, Biglia, Bistrovic, Levent, Karamoh, Emre, Pesic