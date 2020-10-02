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Spor Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni transfer Cisse de takımla çalıştı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 21:35:47 -
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda yeni transfer Papiss Cisse takımla çalıştı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda sarı-lacivertliler, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlanırken, oyuncular tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe'nin antrenmanını kulübün yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş da takip etti.

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