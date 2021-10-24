Fenerbahçe evinde yıkıldı
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a 2-1'lik skorla yenildi.
Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Fenerbahçe ile Bülent Korkmaz'ın takımı Alanyaspor kozlarını paylaştı.
Efkan Bucak skoru belirledi
Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alanyaspor, 2-1 kazandı. Karşılaşmada 75. dakika boyunca şut çekemeyen Alanyaspor ilk şutta golü buldu. Emre Akbaba, 75. dakikada Fenerbahçe ağlarını havalandıran isim oldu. 80'de Serdar Dursun skoru eşitledi. 93'te Efkan Bucak maçın skorunu tayin etti: 1-2
Alanyaspor 7 maçtır kaybetmiyor
Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe 19 puanda kalırken, ligde üst üste 2 maç kaybetti. Alanyaspor ise yenilmezlik serisini 7 maç yaparak 20 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, Göztepe'yi konuk edecek.