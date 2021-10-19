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Spor Fenerbahçe duyurdu: Seyircisiz oynanacak
Spor

Fenerbahçe duyurdu: Seyircisiz oynanacak

Fenerbahçe tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Royal Antwerp ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması seyircisiz oynanacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 20:15:00 -
Fenerbahçe duyurdu: Seyircisiz oynanacak

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Royal Antwerp maçına taraftar alınmayacak. Taraftar yasağı İstanbul'daki maçta değil, Belçika'daki maçta geçerli olacak. Fenerbahçe, konuyla ilgili resmi internet sitesinden bilgilendirme açıklaması paylaştı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 19.10.2021 tarihinde verdiği karara göre UEFA Avrupa Ligi'nde grubumuzda yer alan Belçika temsilcisi Royal Antwerp'in kendi sahasında oynayacağı ilk Avrupa Ligi müsabakasının seyircisiz oynanmasına karar vermiştir.

Bu doğrultuda Futbol A Takımımızın, 4 Kasım 2021 tarihinde deplasmanda Royal Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacaktır. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

 

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