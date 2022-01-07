Fenerbahçe duyurdu: Karar kesinleşti

Fenerbahçe Kulübü, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin "Futbolda Şike Davası"nda eski başkan Aziz Yıldırım ile yöneticiler hakkında verdiği beraat kararlarının onanmasına ilişkin kesinleşme şerhi düzenlendiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3 Temmuz 2011'de başlayan Fenerbahçe'yi ele geçirme odaklı sürece dair devam eden Futbolda Sözde Şike Davası'nda, eski başkanımız Aziz Yıldırım, eski yöneticilerimiz Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu ile diğer kişiler hakkında 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararının Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin kararına itiraz yetkisini kullanmadı ve dosya İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme tarafından 'Kesinleşme Şerhi' düzenlendi. Böylece 3 Temmuz 2011 dosyalarının kesinleşmesi tamamlandı. Mahkemenin ilamının değişmez olduğunu gösteren kesinleşme şerhi ile kararın kesinleştiğini, dosyanın Fenerbahçe yönetici, çalışan ve camiasının aklanmasıyla sonuçlandığını kamuoyuyla paylaşmak isteriz."