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Spor Fenerbahçe, Diego Rossi ile yola devam dedi!
Spor

Fenerbahçe, Diego Rossi ile yola devam dedi!

Fenerbahçe, Diego Rossi ile bu sezon kiralık, sonraki 3 sezon da satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 17:05:00 -
Fenerbahçe, Diego Rossi ile yola devam dedi!

Fenerbahçe, Diego Rossi ile bu sezon kiralık, sonraki 3 sezon da satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, Diego Rossi ile 21/22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olarak 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur."

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