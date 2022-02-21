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Spor Fenerbahçe, Diego Rossi ile sözleşme imzaladı mı?
Spor

Fenerbahçe, Diego Rossi ile sözleşme imzaladı mı?

Faaliyet raporunda ortaya çıkan Diego Rossi'nin bonservisinin alındığına yönelik belgenin ardından Fenerbahçe'den açıklama geldi. Peki, Fenerbahçe Diego Rossi ile kaç yıllık sözleşme imzaladı?

Yeniakit Publisher
2022-02-21 16:28:00 -
Fenerbahçe, Diego Rossi ile sözleşme imzaladı mı?

Fenerbahçeli taraftarların merak ettiği Diego Rossi konusunda sarı-lacivertli kulüp Kap’a açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Diego Rossi ile sözleşme imzaladı mı?

Faaliyet raporunda ortaya çıkan Diego Rossi'nin bonservisinin alındığına yönelik belgenin ardından Fenerbahçe'den açıklama geldi. Fenerbahçe, Diego Rossi ile bu sezon kiralık sonraki 3 yıl için de satın alma opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık mukavele imzaladığını duyurdu.

Fenerbahçe’den KAP’a yapılan açıklama şöyle:

SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır.

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