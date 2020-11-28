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Spor Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak
Spor

Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-28 09:09:51 -
Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Sarı-lacivertliler, ligde kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı.

Erol Bulut'un öğrencileri, haftanın en önemli mücadelesi öncesinde 20 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor.


- Gökhan Gönül dönüyor


Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, sakatlığını geride bıraktı.

Sakatlığı sebebiyle milli arada takımından ayrı kalan ve Gençlerbirliği mücadelesini kaçıran Gökhan, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde derbide eski takımına karşı forma giyebilecek.


- Fenerbahçe'de 6 eksik


Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta Sinan Gümüş ve Enner Valencia Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, derbide kart görmesi durumunda Yukatel Denizlispor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.


- Muhtemel 11


Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un Beşiktaş karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Diego Perotti, Papiss Cisse.

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