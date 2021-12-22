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Spor Fenerbahçe deplasmanda ağır yara aldı
Spor

Fenerbahçe deplasmanda ağır yara aldı

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 22:14:00 -
Fenerbahçe deplasmanda ağır yara aldı

Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.

Fatih Karagümrük, 31. dakikada Pesic'le öne geçti. Karşılaşmanın 36. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Penaltıya sebebiyet veren Burak Bekaroğlu ile penaltıya itiraz eden Caner Erkin kırmızı kart gördü ve kırmızı-siyahlı ekip 9 kişi kaldı. 40. dakikada Mesut Özil penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe girdiği birçok gol pozisyonundan yararlanamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Fatih Karagümrük bu sonuçla puanını 26'ya, Fenerbahçe 29'a çıkardı.

Fatih Karagümrük gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe ise Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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