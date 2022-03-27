Fenerbahçe büyük oynuyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İngiltere'den flaş bir iddia geldi. Newcastle United'dın transferinden çekildiği yıldız için sarı lacivertliler harekete geçecek.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Isco transferinden vazgeçtiği haberleri İngiliz basınında yer aldı. Real Madrid'in vedalaşma kararı aldığı İspanyol yıldız, Prens Selman'ın Newcastle United'a kazandırmak istediği isimler arasında yer alıyordu

Fenerbahçe'nin transfer hayali gerçek mi oluyor?

Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Isco hayali sezon sonunda gerçekleşebilir. Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Isco ile kesin olarak ayrılık kararı aldı. Oyuncuya birçok takım talip olurken en ciddi adayların Newcastle United ve Fenerbahçe olduğu aktarılıyordu.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Newcastle United'ın sahibi Prens Selman, Isco'nun transferinden vazgeçti. Prens Selman'ın bu kararı almasında oyuncunun profesyonellikten uzak tavırlarının olduğu detayı verildi.

Fenerbahçe'nin Isco için hamle yapması bekleniyor

Newcastle United'ın bu kararının ardından Fenerbahçe'ye gün doğdu. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir gündeminde tuttuğu Isco için sezon sonunda resmi adımlar atmaya hazırlanıyor. Oyuncunun isteyeceği maaş ve imza parası transferde belirleyici rol oynayacak.

Piyasa değeri 7,5 milyon Euro

Bu sezon Real Madrid formasıyla sadece 14 maça çıkabilen Isco, 2 gollük performans sergiledi. 2018 yılında piyasa değeri 90 milyon Euroya kadar çıkan Isco daha sonra kariyerinde büyük bir düşüş yaşadı. 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7,5 milyon Euro seviyelerinde.