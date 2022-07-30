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Spor Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladı
Spor

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Flamengo'da forma giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 08:04:00 -
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda düzenlenen ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu törende, 29 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Gustavo Henrique'ye ailemize hoş geldin diyor, Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz." denildi.

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