Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe Beşiktaş maç sonucu | Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sporseverler maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç sona erdi?
Fenerbahçe Beşiktaş özeti | Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat 19.00’da başladı. Mücadele 4-3 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe-Beşiktaş: 4-3
Maça Fenerbahçe hızlı başladı. Sarı-lacivertliler peş peşe iki pozisyondan yararlanamadı.
4. dakikada Aboubakar, Beşiktaş'ı öne geçirdi: 0-1
20. dakikada Aboubakar bir kez daha takımını öne geçirdi: 0-2
34. dakikada Fenerbahçe Cisse ile farkı 1'e indirdi: 1-2
50. dakikada Larin gördüğü ikinci kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
53. dakikada Necip skoru 1-3'e getirdi.
68'de Ozan durumu 2-3'ye taşıdı.
88'de N’Sakala skoru: 2-4'e taşıdı.
90+6'da sonucu Ozan Tufan ilan etti: 3-4
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Novak, Sosa, Gustavo, Pelkas, Ozan, Perotti, Cisse
BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar