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Spor Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Spor

Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe Beşiktaş maç sonucu | Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sporseverler maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç sona erdi?

Yeniakit Publisher
2020-11-29 20:43:00 - 2020-11-29 21:02:54
Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe Beşiktaş özeti | Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat 19.00’da başladı. Mücadele 4-3 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe-Beşiktaş: 4-3

Maça Fenerbahçe hızlı başladı. Sarı-lacivertliler peş peşe iki pozisyondan yararlanamadı.

4. dakikada Aboubakar, Beşiktaş'ı öne geçirdi: 0-1

20. dakikada Aboubakar bir kez daha takımını öne geçirdi: 0-2

34. dakikada Fenerbahçe Cisse ile farkı 1'e indirdi: 1-2

50. dakikada Larin gördüğü ikinci kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

53. dakikada Necip skoru 1-3'e getirdi.

68'de Ozan durumu 2-3'ye taşıdı.

88'de N’Sakala skoru: 2-4'e taşıdı. 

90+6'da sonucu Ozan Tufan ilan etti: 3-4

 

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Novak, Sosa, Gustavo, Pelkas, Ozan, Perotti, Cisse

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

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