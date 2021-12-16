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Spor Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakemi kim? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakemi kim? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe maçını kim yönetecek? FB-BJK maçı hakemi kim? Süper Lig’in 17 haftasında heyelan dorukta. Liderlik koltuğuna Trabzonspor’un oturduğu Süper Lig’de bu hafta derbi maçı oynanacak. Fenerbahçe- Beşiktaş maçı bu hafta oynanacak.Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakemi kim? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-12-16 12:58:00 - 2021-12-16 13:13:52
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakemi kim? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig’in 17 haftasında heyelan dorukta. Liderlik koltuğuna Trabzonspor’un oturduğu Süper Lig’de bu hafta derbi maçı oynanacak. Fenerbahçe- Beşiktaş maçı bu hafta oynanacak.Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakemi kim? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Ligin 17. haftası, 19 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyle son bulacak. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ülker Stadı'nda saat 19.00'da kozlarını paylaşacak.

Süper Lig 17. hafta maçları ne zaman?

Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:

Yarınki maçlar hangileri?

20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)

18 Aralık Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar maçları hangileri?

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

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