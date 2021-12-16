Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakemi kim? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe maçını kim yönetecek? FB-BJK maçı hakemi kim? Süper Lig’in 17 haftasında heyelan dorukta. Liderlik koltuğuna Trabzonspor’un oturduğu Süper Lig’de bu hafta derbi maçı oynanacak. Fenerbahçe- Beşiktaş maçı bu hafta oynanacak.Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakemi kim? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?
Süper Lig’in 17 haftasında heyelan dorukta. Liderlik koltuğuna Trabzonspor’un oturduğu Süper Lig’de bu hafta derbi maçı oynanacak. Fenerbahçe- Beşiktaş maçı bu hafta oynanacak.Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakemi kim? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?
Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Ligin 17. haftası, 19 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyle son bulacak. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ülker Stadı'nda saat 19.00'da kozlarını paylaşacak.
Süper Lig 17. hafta maçları ne zaman?
Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:
Yarınki maçlar hangileri?
20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)
18 Aralık Cumartesi hangi maçlar var?
13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)
19 Aralık Pazar maçları hangileri?
13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)
16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)