Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Ligin zirvesi için oldukça önemli olan Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisine ilişkin tarih bilgisi merak ediliyor. İşte derbi maçına dair detaylar…

En son oynanan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle bitmişti.

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman? Derbi maçı saat kaçta?

Süper Lig'in 10. Hafta maçlarında Fenerbahçe Beşiktaş derbisi olacak. Büyük derbi, 29 Kasım Pazar günü oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak olan mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak.

Şükrü Saraçoğlu stadında oynanacak maç, beIN Sports 1'den canlı olarak verilecek.

Büyük derbinin hakemi kim?

29 Kasım Pazar günü Şükrü Saraçoğlu stadında oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

İlk kez bir derbide görev alacak olan Tugay Kaan Numaoğlu'nun yardımcılığında Bahattin Duran ve Süleyman Özay olacak.