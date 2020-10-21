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Spor Fenerbahçe Beko'da gözler Panathinakios maçında
Spor

Fenerbahçe Beko'da gözler Panathinakios maçında

Başantrenör Igor Kokoskov: "Özellikle evlerinde yüksek enerji ve öz güven ile rakiplerini karşılıyorlar ve bizim de buna hazır olarak galibiyet için en iyi oyunumuzu sergilememiz gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:18:20 -
Fenerbahçe Beko'da gözler Panathinakios maçında

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımına konuk olacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov ile Kanadalı oyuncu Dyshawn Pierre, deplasmandaki mücadelenin zorlu geçeceğini belirtti.

Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan başantrenör Kokoskov, kazanmak için en iyi oyunlarını sergilemeleri gerektiğini aktararak, "Özellikle evlerinde yüksek enerji ve öz güven ile rakiplerini karşılıyorlar ve bizim de buna hazır olarak galibiyet için en iyi oyunumuzu sergilememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin sezon başında birçok değişiklik yaşadığını vurgulayan Kokoskov, şunları kaydetti:

"Yeni bir koçları ve birçok yeni oyuncusu var. Fiziksel olarak çok güçlü bir takım olduklarını biliyoruz. Çok yönlü oyunculara sahipler. Sahada çok uzun beşlerle kalabiliyorlar ancak aynı zamanda çok iyi kısa oyuncuları da var. Son dönemde iyi bir basketbol sergiliyorlar. Çok öz güvenli oynuyorlar."

Sarı-lacivertli oyuncu Pierre ise Panathinaikos'un güçlü bir rakip olduğunu bildiklerini belirterek, "Konsantre olmalı ve koçumuzun maç planına sadık kalmalıyız. Çok çalışmalı ve bu karşılaşma için hazır olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Yunan ekibinin, çok iyi uzun oyuncularının yanı sıra etkili kısalara da sahip olduğunu kaydeden Pierre, "Koçlarımız bizi tüm bu detaylar için hazırlıyor. Ribauntları kontrol etmeli ve savunmada aktif olmalıyız. Savunmada sert kalabilirsek, bunu hücum performansımıza da yansıtacağımızı düşünüyorum. Bu sayede maçı kazanmak için önemli bir şans elde edeceğimizi düşünüyorum." görüşlerine yer verdi.

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