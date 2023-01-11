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Spor Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i ağırlayacak
Spor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 09:10:00 -
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i ağırlayacak

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'ndeki 5 maçlık mağlubiyet serisini dün deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımını uzatmada 94-88 yenerek sona erdiren sarı-lacivertliler, 11 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Bayern Münih ise 7 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 14. basamakta bulunuyor.

 

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