  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe Beko, Panathinaikos OPAP'ın konuğu olacak
Spor

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos OPAP'ın konuğu olacak

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında yarın deplasmanda Panathinaikos ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:55:24 -
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos OPAP'ın konuğu olacak

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'ın konuğu olacak.

Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts ve Anadolu Efes'e üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova ve Bayern Münih karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Organizasyondaki ilk maçında Khimki'yi yenen Panathinaikos ise son 2 karşılaşmada Olympiakos ve Barcelona'ya mağlup oldu.

Yunan ekibinin Asvel ile karşılaşacağı mücadele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oynanmadı.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 9 maçın 7'sini Fenerbahçe Beko, ikisini ise Panathinaikos kazandı.


- Avrupa kupalarında 542. maçı


Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 542. maçına Panathinaikos karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 541 karşılaşmanın 310'unu kazandı, 231'ini ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 339 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet ve 140 mağlubiyet yaşadı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Ermenistan'ı perişan edince Ruslar 112 ton altın için silah ve asker yığmaya başladı
Gündem

Azerbaycan Ermenistan'ı perişan edince Ruslar 112 ton altın için silah ve asker yığmaya başladı

Ermenistan ile girdiği çatışmalarda sahada büyük üstünlük elde eden Azerbaycan ordusu adım adım zafere doğru ilerlerken, işgalden temizlenec..
Bu nasıl kafa! CHP'li Tuncay Özkan tepki çekti
Siyaset

Bu nasıl kafa! CHP'li Tuncay Özkan tepki çekti

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla büyük tepki çekti.
Rusya'dan açıklama geldi! Anlaşma bitiyor
Dünya

Rusya'dan açıklama geldi! Anlaşma bitiyor

Rusya'dan gelen açıklamaya göre; silahların azaltılması konusunda yapılan Yeni START anlaşması bitiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, YENİ STAR..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay