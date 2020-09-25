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Spor Fenerbahçe Beko oyuncuları, yemekte bir araya geldi
Spor

Fenerbahçe Beko oyuncuları, yemekte bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 18:50:59 -
Fenerbahçe Beko oyuncuları, yemekte bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, kulüp başkanı Ali Koç ve yöneticilerle yemekte bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çengelköy'de düzenlenen yemekte, başkan Ali Koç'un yanı sıra genel sekreter Burak Kızılhan, basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, yöneticiler Ömer Okan, Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Metin Sipahioğlu ve Selahattin Baki ile futbol A takımının yeni transferi Mbwana Samatta ve eski Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu da yer aldı.

Başkan Ali Koç, erkek basketbol takımına yeni sezon öncesinde başarı dileklerini iletti.

Organizasyonda genel menajer Maurizio Gherardini'nin doğum günü kutlanırken, yarın başlayacak Basketbol Süper Ligi için de pasta kesildi. Ayrıca başkan Ali Koç'a, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncuları tarafından imzalanan yeni sezon forması hediye edildi.

Yemek, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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