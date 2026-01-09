Fenerbahçe Beko Dubai deplasmanında 11 sayı farkla yenildi!
EuroLeague'in 21. haftasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a konuk olan Fenerbahçe Beko, sahadan 92-81'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligdeki 7. yenilgisini alırken, ev sahibi ekip galibiyet sayısını 10'a çıkardı.
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) heyecan 21. hafta mücadeleleriyle devam etti. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Dubai deplasmanında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol ile karşı karşıya geldi. Maç boyunca skor üstünlüğünü yakalamakta zorlanan sarı-lacivertliler, rakibinin etkili oyununa engel olamayarak mücadeleyi 92-81 kaybetti.
SARI-LACİVERTLİLERİN BU SEZONKİ 7. MAĞLUBİYETİ
Dubai Basketbol karşısında alınan bu yenilgiyle birlikte Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague arenasındaki 7. mağlubiyetini tatmış oldu. Öte yandan galibiyete uzanan Dubai Basketbol, turnuvadaki 10. galibiyetine ulaşarak play-off yolunda kritik bir adım attı. Temsilcimiz, önümüzdeki haftalarda alacağı sonuçlarla zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.
Spor
Transferde domino taşı etkisi: Fenerbahçe Guendouzi’yi aldı, Lazio yerini Hollandalıyla doldurdu!