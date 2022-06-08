  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes play-off final ikinci maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes play-off final ikinci maçı ne zaman saat kaçta?

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ilkinde nefesler tutulmuştu. İlk maçta Anadolu Efes'i 85-76 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, seride 1-0 öne geçmişti. Play-off final serisinin ikinci maçında nefesler tutuldu. Peki Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı play-off final ikinci maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-06-08 16:11:00 - 2022-06-08 16:19:12
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes play-off final ikinci maçı ne zaman saat kaçta?

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı yarın yapılacak Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes play-off final üçüncü maçı ne zaman?

İlk maçta Anadolu Efes'i 85-76 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, seride 1-0 öne geçti. Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Anadolu Efes Takım Kadrosu

Fenerbahçe Beko kadrosu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay