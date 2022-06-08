Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes play-off final ikinci maçı ne zaman saat kaçta?
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ilkinde nefesler tutulmuştu. İlk maçta Anadolu Efes'i 85-76 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, seride 1-0 öne geçmişti. Play-off final serisinin ikinci maçında nefesler tutuldu. Peki Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı play-off final ikinci maçı ne zaman saat kaçta?
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı yarın yapılacak Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes play-off final üçüncü maçı ne zaman?
İlk maçta Anadolu Efes'i 85-76 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, seride 1-0 öne geçti. Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.