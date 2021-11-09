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Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Vitor Pereira' kararı!
Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Vitor Pereira' kararı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor maçının ardından soyunma odasında Portekizli Teknik Diretör Vitor Pereira ile bir görüşme yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 21:05:00 - 2021-11-09 21:11:02
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Vitor Pereira' kararı!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine Vitor Pereira yönetiminde çıkacak.

Lider Trabzonspor’un 10 puan gerisine düşen, ligde 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe’de tartışmaların odak noktası olan başkan Ali Koç ile teknik direktör Vitor Pereira, Kayserispor maçının hemen ardından bir araya geldi.

Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşen ancak son anlarda attığı 2 golle 1 puanı kurtaran sarı-lacivertlilerde, maç sonu soyunma odasında da büyük bir hüzün yaşandı.

Uzun süredir soyunma odası koridorlarına inmeyen Ali Koç’un, maç bittikten sonra aşağıya indiği ve Portekizli çalıştırıcıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Yapılan görüşmede Ali Koç’un Pereira’ya Galatasaray derbisinde takımın başında olacağını söylediği ve şimdiden bu maçı kazanmanın planlarını yapmasını istediği belirtildi.

Başkan Ali Koç Londra’da

Ali Koç, Kayserispor maçından sonra İngiltere’ye gitti.

Özel işleri için Londra’ya uçan Ali Koç, hafta içi Türkiye’ye dönecek. Derbinin önemini çok iyi bilen Başkan Koç, Samandıra’da yönetimiyle birlikte teknik heyet ve futbolculara yanlarında olduğunu hissettireceği belirtildi.

Kaynak: Haber Global

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