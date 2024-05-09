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Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a şok!
Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a şok!

Yeniakit Publisher
2024-05-09 18:42:00 -
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a şok!

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.'' ifadeleri kullanıldı.

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