Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu!

Fenerbahçe, Ocak ayı içerisinde yeni golcüsünü renklerine bağlamak için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, Flamengo'nun golcüsü Gabriel Barbosa'nın temsilcileriyle doğrudan temasa geçti.

Yeni hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Flamengo ile Gabriel Barbosa için görüşme yaparken 25 yaşındaki golcü oyuncunun Avrupa’nın birçok takımının transfer listesinde olduğu öğrenildi.

Menajeri ile görüşüldü

Brezilya basını Fenerbahçe'nin Flamengo’nun Brezilyalı golcüsü Gabriel Barbosa ile temasa geçtiğini yazdı.

OL Esporte’de yer alan habere göre Fenerbahçe’nin görüşmeyi doğrudan golcünün temsilcileriyle yaptığı belirtildi. 25 yaşındaki golcü oyuncunun Avrupa’nın birçok takımı tarafından da takip edildiği öğrenildi.

Flamengo ile sözleşmesini uzatmadı

Golcü oyuncu transfer sürecini takından takip ettiği bildirilirken Barbosa’nın, Flamengo’nun sözleşme uzatma teklifini ise kabul etmediği öğrenildi.