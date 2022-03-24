Fenerbahçe aradığı golcüyü sonunda buldu!

Son olarak Vedat Muriqi'in ardından aradığı forveti bulamayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezona yeni bir golcüyle başlamak isteyen Kanarya, aradığı ismi Hırvatistan'da buldu. Sarı lacivertliler Dinamo Zagreb forması giyen Bruno Petkovic için kolları sıvadı.

Süper Lig'de uzun süredir forvet transferlerinde hata yapan sarı lacivertliler bu kez net isimlere yöneliyor.

Kanarya'nın gündemine giren son isim Bruno Petkovic oldu. Kariyerini Dinamo Zagreb'de sürdüren 27 yaşındaki futbolcu için Hırvat kulübüyle temaslar başladı.

Bir dönem İtalya'da da top koşturan ancak Çizme'de kalıcı olamayan tecrübeli golcü için Dinamo Zagreb'e bonservis bedeli soruldu. Fenerbahçe geçmiş transfer dönemlerinde forveti sona bırakmış bir türlü istediği isimleri alamamıştı. Bu sefer ellerini çabuk tutmak istiyorlar.

Fotomaç'ın haberine göre; Bruno Petkovic önemli bir golcü olduğundan daha çok iyi bir takım oyuncusu. Kendi gol sayısından çok takımın başarısını düşünen bir tarzı var. Tecrübeli futbolcunun kariyerinin bu döneminde yeni bir meydan okumaya hazır olduğu kaydedildi.

Bu sebeple Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisine bir hayli sıcak yaklaştığı belirtildi. Bruno Petkovic bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 36 karşılaşmaya çıktı. Rakip ağları 10 defa sarsmayı başardı. 6 da asisti bulunuyor. Bruno Petkovic hem fizik hem de oyun stili olarak Vedat Muriç'e çok benziyor.

27 yaşındaki futbolcu 1.93'lük boyuyla hava toplarına çok hakim. Tıpkı Muriç gibi topu iyi saklıyor. Bu özelliğiyle hem takımını rahatlatıyor hem de arkadaşlarının öne çıkmasını sağlıyor.

Hacimli fiziğiyle forvet arkası ve kanat oyuncularına rahatlıkla pozisyon hazırlıyor. Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb sıkı bir pazarlığa girişecekler.