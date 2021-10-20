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Spor Fenerbahçe Antwerp bilet fiyatları! Fenerbahçe Royal Antwerp maçı biletleri kaçtan satılıyor?
Spor

Fenerbahçe Antwerp bilet fiyatları! Fenerbahçe Royal Antwerp maçı biletleri kaçtan satılıyor?

Fenerbahçe Royal Antwerp bilet fiyatları sorgulanıyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında 21 Ekim Perşembe günü Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek. Antwerp maçına gitmek isteyen Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe Royal Antwerp maçı bilet fiyatları kaç TL olduğunu sorgulamaya başladı. Peki Fenerbahçe Royal Antwerp maç bileti ne kadar? Fenerbahçe Royal Antwerp maçı biletleri kaçtan satılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 11:27:00 - 2021-10-20 11:28:26
Fenerbahçe Antwerp bilet fiyatları! Fenerbahçe Royal Antwerp maçı biletleri kaçtan satılıyor?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu grubunda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oyananacak müsabakayı Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. Fenerbahçe - Antwerp maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Royal Antwerp maçı bilet satış fiyatları

Fenerbahçe Royal Antwerp maçı bilet fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Fenerbahçe Royal Antwerp maçı bilet fiyatları son günlerde araştırılmaya başlandı. İşte Fenerbahçe Royal Antwerp maçı bilet fiyatları:

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 120,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 165,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 190,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 210,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 230,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 255,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 295,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK 355,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 410,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 495,00 TL

MARATON ALT E BLOK 600,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK 660,00 TL

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