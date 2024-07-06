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Spor Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı
Spor

Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı

Yeniakit Publisher
2024-07-06 22:55:00 -
Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı

Avusturya’nın Graz kentinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçını Admira Wacker takımına karşı yaptı. Südstadt kasabasında bulunan BSFZ Arena'da oynanan mücadeleye Teknik Direktör Jose Mourinho; Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Edin Dzeko 11’iyle başladı.

Maçın 7. dakikasında Reinhard Young, Avusturya ekibini 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın 22. dakikasında Edin Dzeko, penaltıdan eşitlik golünü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmazken taraflar sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

Öte yandan Fenerbahçe, karşılaşmaya yeni sezon çubuklu formasıyla çıktı.
Kanarya, Avusturya kampında 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split, 13 Temmuz Cumartesi günü ise Strasbourg ile karşılaşacak.

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