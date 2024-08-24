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Spor Fenerbahçe açıkladı! Ferdi Kadıoğlu gidiyor
Spor

Fenerbahçe açıkladı! Ferdi Kadıoğlu gidiyor

Yeniakit Publisher
2024-08-24 07:49:00 -
Fenerbahçe açıkladı! Ferdi Kadıoğlu gidiyor

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun verilen izinle Brighton ile görüşmek için İngiltere'ye gideceğini açıkladı.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun verilen izinle Brighton ile görüşmek için İngiltere'ye gideceğini açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir

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