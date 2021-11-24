Fener, O'nun peşinde
Süper Lig'de Galatasaray derbisini kazanarak moral bulan Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmaları sürüyor.
Süper Lig'de Galatasaray derbisini kazanarak moral bulan Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı lacivertlilerde forvet bölgesinde Valencia, Max Meyer ve Serdar Dursun forma giyiyor. Sezon başında kadroya dahil edilen Alman futbolcu Meyer, Valencia'nın yokluğunda forma şansı bulsa da beklentilerin altında kaldı.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın isteğiyle santrfor için yeni bir isim arayışına giren Fenerbahçe'de, Fotomaç'ın haberine göre sürpriz bir isim listeye eklendi.
Fenerbahçe'nin golcü listesindeki ilk ismin önceki yıllarda da transferi gündeme gelen Lokomotiv Moskova'nın 31 yaşındaki Rus forveti Fedor Smolov olduğu iddia edildi.
Piyasa değeri 8 milyon euro olan Smolov'un kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor.
Lokomotiv formasıyla 93 karşılaşmada forma giyen tecrübeli golcü bu maçlarda 29 gol, 12 asistlik katkı yaptı.