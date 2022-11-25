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Gündem Feministler yine sokakları karıştırdı!
Gündem

Feministler yine sokakları karıştırdı!

Kocaeli'de 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" ismiyle uydurdukları bir bahaneyle yapılmak istenen izinsiz yürüyüşte arbede yaşandı. Uyarıları dikkate almayıp dağılmayan feministler, çevik kuvvet ekiplerince durduruldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 22:19:00 -
Feministler yine sokakları karıştırdı!

Kocaeli'deki feminist örgütler, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" sebebiyle İzmit Yürüyüş Yolu'nda yürüyüş düzenleyip, Kent Meydanı'nda açıklama yapmak istedi.

Sapkın pankartlarında da taşındığı yürüyüş, izinsiz olduğu gerekçesiyle emniyet güçleri tarafından durduruldu.

Dağılmayan feministler ile çevik kuvvet ekipleri arasında arbede yaşandı.

Arbede esnasında çevik kalkanını yaran feministler, Yürüyüş Yolu'nda slogan atarak koşmaya başladı.

Polis tarafından durdurulan feministler, kontrollü şekilde Kent Meydanı'na götürüldü.

Meydanda açıklama yapan grup, halay çektikten sonra dağıldı.

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