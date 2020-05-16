Felaketin eşiğinden döndüler! 26 berberin testi pozitif çıktı
Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce Kovid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğunluğu test yaptırdı. Yapılan testler sonucunda 26 berberin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedavi altına alındı.
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başladı.
Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce Kovid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğunluğu test yaptırdı.
Yapılan testler sonucunda 26 berberin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedavi altına alındı.
Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.