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Felaketin eşiğinden döndüler! 26 berberin testi pozitif çıktı

Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce Kovid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğunluğu test yaptırdı. Yapılan testler sonucunda 26 berberin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:14:00 -
Felaketin eşiğinden döndüler! 26 berberin testi pozitif çıktı

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başladı.

Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce Kovid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğunluğu test yaptırdı.

Yapılan testler sonucunda 26 berberin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedavi altına alındı.

Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.

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Yorumlar

nilgun canikoglu

Turkıye gennelı yapılmalı, Sağlı Bakanı Sanayı sıtelerın de de yapılacagını duyurmustu ancak su ana kadar yapılmadı
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