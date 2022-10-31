Fekeli ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi...

Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sipahi dizisine yeni bir isim daha dahil oldu. Sipahi'de Kerem Alışık'ın merakla beklenen partneri belli oldu. Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Ece Dizdar "Narin" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Dizi şimdiden merak konusu oldu.

Show TV'de ekrana getirilecek olan merakla beklenen Sipahi dizisinin çekimleri geçtiğimiz gün başladı. Kerem Alışık'ın eski MİT Başkanı Yıldırım Bozok karakterine hayat verdiği Sipahi dizisindeki partneri belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin ekibine 3. bölümde dahil olmaya hazırlanan Ece Dizdar, "Narin" karakterine hayat verecek ve Alışık'ın hayat verdiği Yıldırım Bozok'la aşk yaşayacak.

Kaan Yıldırım "Korkut Ali", Özge Gürel "Canan", Kerem Alışık "Yıldırım Bozok", Başak Gümülcinelioğlu "Azra", Erkan Bektaş "Habtor Bin Said", Sinan Tuzcu "Goran Losic", Nurettin Sönmez "Kemal", Elit Andaç Çam "Meral", Çağdaş Onur Öztürk "Yusuf", Gözde Okur "Esra", Emre Bulut "Cem", Zeynep Oymak "Elif", Serhat Nalbantoğlu "Alptekin Ala", Selçuk Borak "Fahrettin, Berrin Arısoy "Lale", İsmail Düvenci "Zeki", Hakan Akay "Ömer", Kemal Zeydan "Efraim" rollerine hayat veriyor.