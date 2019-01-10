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Fehim Hava kimdir nerelidir?

Fehim Hava Saadet Partisi Kartal belediye başkan adayı olmasından sonra Fehim Hava’nın kim olduğu araştırılıyor.1988 yılı Refah Partisi Gençlik Kollarında siyasi hayatına başlayan Fehim Hava, 2015 yılında Saadet Partisi Kartal İlçe Başkanı oldu. Peki Fehim Hava kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte SP Kartal belediye başkan adayı Fehim Hava’nın hayatı…

10 Ocak 2019 Perşembe 16:44
Fehim Hava kimdir nerelidir?

Fehim Hava Saadet Partisi Kartal belediye başkan adayı olmasından sonra Fehim Hava’nın kim olduğu araştırılıyor.  1988 yılı Refah Partisi Gençlik Kollarında siyasi hayatına başlayan Fehim Hava, 2015 yılında Saadet Partisi Kartal İlçe Başkanı oldu. Peki Fehim Hava kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte SP Kartal belediye başkan adayı Fehim Hava’nın hayatı…

Fehim Hava kimdir?

Fehim Hava 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi İstanbul 1. Bölge Bölgesi, 12'nci sıradan milletvekili adayı oldu. Fehim Hava, 1974 yılında Sakarya'da doğdu. 1988 yılı Refah Partisi Gençlik Kollarında siyasi hayatına başladı. 1992-1998 yılları arasında Atalar Mahalle teşkilatında Temsilci Yardımcısı olarak çalıştı. 1998-2011 yılları arasında Anadolu Gençlik Derneğinde Bölge Başkanlığı ve İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2014-2015 yıllarında AGD. Kartal İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. Fehim Hava, 2015 yılında Saadet Partisi Kartal İlçe Başkanı oldu. Halen görevine devam eden Hava, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:44
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. Fehim Hava kimdir?
  4. Fehim Hava nerelidir?
  5. Fehim Hava saadet partisi kartal belediye başkan adayı
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