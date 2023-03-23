Fed'in faiz artırımının ardından New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, ABD'de bankacılık sistemine ilişkin endişelerin sürdüğü bir dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına devam etmesi sonrası günü düşüşle kapattı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,63 azalışla 32.030,11 puana düştü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,65 azalarak 3.936,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,60 kayıpla 11.669,96 puana indi.
Fed'in iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan para politikası kararları sonrası pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.
Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.
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