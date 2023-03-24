FED'in bilançosunda dikkat çeken artış

FED'in bankalara sağladığı acil likidite desteği bilançoyu büyüttü. Bankalara iskonto penceresi üzerinden sağlanan acil kredi desteği geçtiğimiz hafta rekor kırarken FED bilançosu 22 Mart'ta 8 trilyon 784 milyar dolara ulaştı. FED bilançosu 15 Mart'ta 8 trilyon 689 milyar dolar seviyesindeydi.

Bankacılık sektöründe yaşanan mevduat hareketliliğinin bir likidite krizine yol açmaması için iskonto penceresi üzerinden bankalar geçtiğimiz hafta 152,9 milyar dolar veren FED, çarşamba günü itibariyle 110,2 milyar dolar verdi. Bankalara sağlanan acil kredide bir yavaşlama olsa da, sağlanan miktar 8 Mart'taki 4,6 milyar doların çok üzerinde olmaya devam ediyor. 2008 krizinde bankalara 112 milyar dolar acil kredi desteği verilmişti.

Çarşamba günü itibariyle bankalar FED'in yeni uygulamaya koyduğu Banka Dönemsel Fonlama Programı'ndan 53,7 milyar dolar kullandılar. Geçtiğimiz hafta bankalar bu yeni programdan 11,9 milyar dolar kullanmışlardı.