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Ekonomi FED'e direnemedi! Kripto dünyasında ivme yine aşağı doğru!
Ekonomi

FED'e direnemedi! Kripto dünyasında ivme yine aşağı doğru!

Kripto paralara yatırımcı ilgisinin azaldığı bir dönemden geçen Bitcoin, Fed'in daha fazla faiz artırımı yapacağı ve daha yüksek oranda kalacağı korkusuyla yeniden düşüşe geçti.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 17:31:00 -
FED'e direnemedi! Kripto dünyasında ivme yine aşağı doğru!

Kripto Para borsalarının işlem hacimlerinin azalması nedeniyle zarar yazmaya başlamasına paralel olarak Bitcoin fiyatlarında düşüş meydana geldi.

Bitcoin düne göre yüzde 3’ün üzerinde kayıpla 24 bin 130 Dolar seviyelerine geriledi.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA GELDİ

Uzmanlar Bitcoin’in 25 bin doların üzerinde kalıcı duruş sergilemesi için 30 bin dolara doğru ivmelenmenin olması gerektiğini belirtti.

Analistler yükseliş için 24 bin 310 doların üzerinde kapanışın gerçekleşmesi halinde yükselişin olabileceğini belirtirken önemli destek noktasının ise 23 bin 243 dolar olduğunu belirtti.

23 bin 243 doların aşağı yönlü kırılması halinde uzmanlar satışların derinleşeceğine dikkat çekti.

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