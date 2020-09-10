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Eğitim Fedakâr öğretmenler okulları yüz yüze eğitime hazırlıyor
Eğitim

Fedakâr öğretmenler okulları yüz yüze eğitime hazırlıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir araya gelen gönüllü öğretmenler, onardıktan sonra rengarenk boyadıkları okulları, 21 Eylül’de aşamalı başlayacak yüz yüze eğitime hazırlıyorlar.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 08:22:00 -
Fedakâr öğretmenler okulları yüz yüze eğitime hazırlıyor

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Fiziksel Mesafeyi Koruyorum, Oyunumu Oynuyorum" projesi kapsamında bir araya gelen gönüllü öğretmenler, ilçe merkezinde eksiklikleri bulunan okulları belirledikten sonra kolları sıvadı. Ellerine fırça alıp, okulların duvarlarını çeşitli renklere boyayarak yeni eğitim öğretim sezonuna hazırlayan öğretmenler, öğrenciler için de farklı bir çalışma hayata geçirdi. Fedakar öğretmenler, öğrencileri salgınına karşı korumak amacıyla okulların bahçelerindeki oyun alanlarını sosyal mesafeye uygun oluşturdu. Öğretmenleri çalışmasında yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin öğretmenlerle birlikte boya yaptı. Tekin, heyecanla okulların açılacağı günü beklediklerini söyledi.

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