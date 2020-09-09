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Aktüel Fedakar öğretmenler okulları rengarenk boyayarak yüz yüze eğitime hazırlıyor
Aktüel

Fedakar öğretmenler okulları rengarenk boyayarak yüz yüze eğitime hazırlıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı proje kapsamında, ellerine fırça alıp okulların duvarlarını boyayan öğretmenler, eğitim yuvalarını aşamalı olarak yüz yüze başlayacak eğitim öğretim dönemine hazırlıyor - İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin: - "Doğubayazıt ilçemizde arkadaşlarımız, 21 Eylül'e kadar olan bu süre zarfında hem okullarını boyuyorlar hem de ilçe genelindeki okulların bahçelerinde sosyal mesafe kurallarına uygun oyunlar için oyun parkurları oluşturuyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:04:27 -
Fedakar öğretmenler okulları rengarenk boyayarak yüz yüze eğitime hazırlıyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir araya gelen gönüllü öğretmenler, onarımını yaparak rengarenk boyadıkları okulları, aşamalı başlayacak yüz yüze eğitime hazırlıyorlar.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 21 Eylül'de aşamalı olarak yüz yüze başlayacak eğitim öğretim dönemi öncesi okulların bakım ve onarımını gerçekleştirmek için gönüllü öğretmenlerin katılımıyla "Fiziksel Mesafeyi Koruyorum, Oyunumu Oynuyorum" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında bir araya gelen gönüllü öğretmenler, ilçe merkezinde eksiklikleri bulunan okulları belirledikten sonra kolları sıvadı.

Ellerine fırça alıp, okulların duvarlarını çeşitli renklere boyayarak yeni eğitim öğretim sezonuna hazırlayan öğretmenler, öğrenciler için de farklı bir çalışma hayata geçirdi.

Fedakar öğretmenler, öğrencileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı korumak amacıyla okulların bahçelerindeki oyun alanlarını sosyal mesafeye uygun oluşturdu.

İlçede çalışmalarını yoğunlaştıran öğretmenleri ziyaret edip boyama çalışmalarına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de eğitimcilerle bir süre boya yaptı.

- Sosyal mesafeye uygun oyun alanları da oluşturdular

Milli Eğitim Müdürü Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyecanla okulların açılacağı günü beklediklerini söyledi.

Öğretmenlerin okulları hazırlayıp dört gözle öğrencileri beklediğini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Doğubayazıt ilçemizde arkadaşlarımız, 21 Eylül'e kadar olan bu süre zarfında hem okullarını boyuyorlar hem de ilçe genelindeki okulların bahçelerinde sosyal mesafe kurallarına uygun oyunlar için oyun parkurları oluşturuyorlar. Etkinliği duyunca biz de geldik ve arkadaşlarımızla beraber boya yaptık. Onların yanında olduğumuzu bildirelim istedik."

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasemin Mutlu da sosyal mesafeye uygun şekilde "yağ satarım bal satarım", "köşe kapmaca" ve "çizgi oyunu" gibi oyun alanları oluşturup öğrencileri heyecanla beklediklerini anlattı.

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