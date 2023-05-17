Fed yetkililerinden faiz mesajları

New York Fed Başkanı John Williams halihazırda atılan faiz adımlarının etkisinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “bekle-gör” yaklaşımına daha yakın olduğu sinyalini verdi. Williams, “Önceki adımlarımızın etki yaratması için belli bir süre geçmesi gerektiğinin farkındayız” diye konuştu.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise “daha yavaş sıkılaşmaya ihtiyaç duyulabileceğini” belirtti. Logan daha aralıklı ve düşük oranlı faiz artırımını ifade eden kademeli politika ayarlamasının enflasyonla mücadele ve finansal koşullar arasında denge tutturulması için faydalı olabileceğini belirtti.

Dün konuşan Fed üyeleri arasında en şahin tonu belirleyen Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise gerekirse daha fazla faiz artırma konusunda “rahat” olacağını dile getirdi. Bloomberg TV’ye konuşan Barkin “Faiz artışlarının gecikmeli etkilerini görmek isterim ama aynı zamanda enflasyonun düştüğünü de görmek istiyorum” dedi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise haziran ayı faiz kararı hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu belirtti.