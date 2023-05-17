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Dünya Fed yetkililerinden faiz mesajları
Dünya

Fed yetkililerinden faiz mesajları

Yeniakit Publisher
2023-05-17 12:46:00 -
Fed yetkililerinden faiz mesajları

Fed üyelerinin son konuşmaları Haziran'da faiz artışı ya da sabit durma konusunda Fed içinde farklı fikirlerin olduğunu ortaya koydu.

New York Fed Başkanı John Williams halihazırda atılan faiz adımlarının etkisinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “bekle-gör” yaklaşımına daha yakın olduğu sinyalini verdi. Williams, “Önceki adımlarımızın etki yaratması için belli bir süre geçmesi gerektiğinin farkındayız” diye konuştu.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise “daha yavaş sıkılaşmaya ihtiyaç duyulabileceğini” belirtti. Logan daha aralıklı ve düşük oranlı faiz artırımını ifade eden kademeli politika ayarlamasının enflasyonla mücadele ve finansal koşullar arasında denge tutturulması için faydalı olabileceğini belirtti.

Dün konuşan Fed üyeleri arasında en şahin tonu belirleyen Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise gerekirse daha fazla faiz artırma konusunda “rahat” olacağını dile getirdi. Bloomberg TV’ye konuşan Barkin “Faiz artışlarının gecikmeli etkilerini görmek isterim ama aynı zamanda enflasyonun düştüğünü de görmek istiyorum” dedi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise haziran ayı faiz kararı hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu belirtti.

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