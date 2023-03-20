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Ekonomi Fed ve 5 büyük merkez bankası küresel krize karşı birleştiler
Ekonomi

Fed ve 5 büyük merkez bankası küresel krize karşı birleştiler

ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları, ABD doları swap hattı operasyonlarının sıklığını artırmak için anlaştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 01:37:00 -
Fed ve 5 büyük merkez bankası küresel krize karşı birleştiler

Fed ve 5 büyük merkez bankasından yapılan ortak açıklamada, var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığı duyuruldu.

Açıklamada, ABD doları fonlamasını sağlamada swap hatlarının etkinliğini artırmak için halihazırda dolar işlemleri sunan merkez bankalarının 7 gün vadeli işlemlerinin sıklığını haftalıktan günlüğe çıkarma konusunda anlaştığı bildirildi.

Günlük operasyonların bugün başlayacağı belirtilen açıklamada, en az nisan ayı sonuna kadar devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, merkez bankalarının arasındaki swap hatları ağının, küresel fonlama piyasalarındaki baskıları hafifletmek için önemli bir likidite desteği işlevi gördüğü ve böylece bu tür baskıların hanehalkı ve işletmelere yönelik kredi arzının üzerindeki etkileri hafifletmeye yardımcı olduğu kaydedildi.

Büyük merkez bankalarının likiditeyi artırmaya yönelik attığı adım, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in kriz yaşayan Credit Suisse'i satın alacağını açıklamasının ardından geldi.
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Söz konusu adım, ABD ve Avrupa'da finansal sistemdeki son gelişmelere ilişkin endişelerin derinleştiği şeklinde yorumlandı.

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