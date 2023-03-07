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Ekonomi FED o kritik raporu açıklayacak
Ekonomi

FED o kritik raporu açıklayacak

Küresel piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaları bekliyor. Powell’ın Türkiye saatiyle 18:00’de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’ne yarıyıl para politikası raporunu sunacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 09:26:00 -
FED o kritik raporu açıklayacak

Küresel piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell’ın Türkiye saatiyle 18:00’de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’ne sunacağı yarıyıl para politikası raporunu beklerken, New York Fed Kovid 19 salgının bir pandemi olduğunun ilan edilmesinin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra, küresel arz zincirlerinin normale döndüğünü açıkladı.

Öyle ki, arz baskıları dünya genelinde normalin de altına geriledi. New York Fed’in Küresel Arz Zinciri Baskı Endeksi şubat ayında -0,26 ile Ağustos 2018’den bu yana ilk kez negatif bölgeye indi. Endeksin tarihsel ortalaması sıfır seviyesindeyken, her iki yöne değişimler o trendden standart sapmalar olarak değerlendiriliyor.

Azami düzeydeki sapmalar Aralık 2021’de endeksi 4,31 ile zirve seviyeye taşımıştı. Nakliyede yaşanan sıkıntıların azalması, endeksin son 10 ayın 7’sinde gerilemesini sağlayan önemli bir faktör oldu.

New York Fed, “Faktörlerin çoğunda aşağı yönlü önemli katkılar oldu ve en büyük aşağı yönlü katkı Avrupa bölgesi teslimat sürelerinden geldi” açıklamasını yaptı.
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