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Ekonomi FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı tahminleri:
Ekonomi

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı tahminleri:

Uluslararası piyasalarla ilgilenenlerin gözü kulağı ABD Merkez Bankası (FED) toplantısında. Peki, FED'İn faiz kararı ne olur? Peki, FED açıklaması saat kaçta 27 Temmuz?

Yeniakit Publisher
2022-07-27 14:20:00 -
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı tahminleri:

Temmuz ayı ABD Merkez Bankası (FED) kararının ne olduğu merak ediliyor. Peki, FED karırı bugün saat kaçta belli olur?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı tahminleri:

FED temmuz ayı toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Fed faiz kararının 27 Temmuz Çarşamba akşamı 21.00'de açıklanması bekleniyor. FED Temmuz ayı toplantısında beklentilere göre 75 baz puanlık faiz artırımına gidecek.

Fed geçen ayki toplantısında da 75 baz puanlık faiz artışına gitmiş ve bu 28 yılın en sert faiz artışı olarak kayıtlara geçmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell da 21.30’da kameraların karşısına geçecek. Milyonlar Powell'ın açıklamasını yakından takip edecek.  Powell'ın açıklamalarında gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.

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