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Yerel Feci olay! Kendini yakan 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Yerel

Feci olay! Kendini yakan 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Elazığ'da üzerine yanıcı madde dökerek kendini yakan 62 yaşındaki kadının 6 günlük yaşam mücadelesi son buldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 19:19:00 - 2022-11-21 19:49:09
Feci olay! Kendini yakan 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Elazığ'da kendini yakan bir kadın, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da üzerine yanıcı madde dökerek kendini yaktığı ileri sürülen Kıymet A. (62), kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'ne sevk edildi.

6 günlük yaşam mücadelesi son buldu

6 gündür Samsun'daki hastanede tedavi altında bulunan Kıymet A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

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