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Dünya Feci olay! Kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Feci olay! Kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Meksika’da kaçak göçmenleri taşıyan bir kamyoneti kaza yaptı. Feci olayda 4 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 23:53:00 -
Feci olay! Kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Meksika’da kaçak göçmenleri taşıyan bir kamyonetin kaza yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Meksika’nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinde kasasında Orta Amerikalı kaçak göçmenleri taşıyan bir kamyonet yolda park halindeki başka bir araca çarptı.

4 göçmen hayatını kaybetti

Kazanın ardından 4 göçmen hayatını kaybederken, 20 göçmen ise yaralandı. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Park halindeki aracın sahibi olayla ilgili verdiği ifadesinde, kamyonetin aşırı hızla geldiğini ve frenlerinin tutmaması sonucu kendi aracına çarptığını söyledi.

Kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı

Güvenlik güçleri, kazanın ardından kamyonet sürücüsünün olay yerinden kaçtığını ifade ederken, insan ticareti ile suçlanan sürücü ve işbirlikçileri hakkında arama başlatıldı.

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