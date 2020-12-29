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Gündem Feci kazada aynı aileden 4 kişi öldü
Gündem

Feci kazada aynı aileden 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 00:13:00 -
Feci kazada aynı aileden 4 kişi öldü

Dinar-Konya karayolu Akgün köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Vehbi Özen yönetimindeki 31 ADT 254 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat K. idaresindeki 01 Y 9181 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bir aile yok oldu

Bölgeye gelen ekipler sürücü Özen ile araçta bulunan eşi Ayşe Özen ve kayınvalidesi Cemile Kılıçaslan'ın öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki Yağmur Özen ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen o da kurtarılamadı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan cansız bedenler ise jandarma ve itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonrası çıkarılabildi.

TIR şoförü gözaltına alındı

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Murat Kaplan ise ayakta tedavi edildi. Kaplan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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