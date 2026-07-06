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Yerel Feci kaza ucuz atlatıldı! 5 araca çarpıp çay ocağına daldı
Yerel

Feci kaza ucuz atlatıldı! 5 araca çarpıp çay ocağına daldı

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Feci kaza ucuz atlatıldı! 5 araca çarpıp çay ocağına daldı

Çorum'da kontrolden çıkan bir minibüs, park halindeki 5 araca çarptıktan sonra çay ocağına girdi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda ve iş yerinde maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi'nde meydana geldi. M.K.’nin kontrolünü yitirdiği 34 GA 719 plakalı minibüs, park halindeki 5 araca çarpıp, yol kenarındaki çay ocağına girdi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kimse yaralanmazken, araçlarda ve iş yerinde hasar oluştu. Araçlar çekici ile kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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