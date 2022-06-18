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Yerel Feci kaza! Otomobil köprüye ok gibi saplandı
Yerel

Feci kaza! Otomobil köprüye ok gibi saplandı

Denizli - Muğla karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü korkuluğuna ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada otomobildeki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldıç

Yeniakit Publisher
2022-06-18 19:26:00 -
Feci kaza! Otomobil köprüye ok gibi saplandı

Denizli - Muğla karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü korkuluğuna ok gibi saplandı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli - Muğla karayolu Kurudere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 PA 949 plakalı otomobil Ayşe Y.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluğuna ok gibi saplandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Kale Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan araç sürücüsü Ayşe Y. (36) ile Ömer Y. (5) ve Elif Y. (3), itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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