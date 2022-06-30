Feci kaza! Minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
Tokat’ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Tokat’ta minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde bir minibüs şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre, kaza, 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Ekipler sevk edildi
Olay yerinde kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.